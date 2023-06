Mostra "La bellezza Mostruosa degli alberi"

La mostra di Andrea Savini che ci propone uno sguardo insolito sul mondo arboreo verrà inaugurata venerdì 9 giugno, alle 19:00 , a Palazzo Scammacca del Murgo.

Nato a Milano “per caso” e cresciuto in Spagna, a Madrid, dove è rimasto per tutta la vita, Andrea Savini ha lavorato per settimanali e riviste internazionali, per cui ha fotografato alcuni dei più importanti personaggi del mondo internazionale della moda, dell'arte, del cinema, della finanza, famiglie reali e celebrità.

INDIRIZZO: Piazza Scammacca,1, Catania, presso Palazzo Scammacca del Murgo

DATA INIZIO E FINE: Dal 09/06/23 al 09/07/23

ORARI: Martedì – Domenica dalle 17:00 alle 20:00; VERNISSAGE (giorno 09/06) ore 19:00

ARTISTA: Andrea Savini

PREZZO: GRATUITO