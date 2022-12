Mostra 'Eudaimonia' a Caltagirone

Dal 10/12/2022 all'11/01/2023 appuntamento a Palazzo Libertini San Marco di Caltagirone con la mostra dell'artista Lorenzo Maniscalco dal titolo 'Eudaimonia'. Inaugurazione sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.00.

Una personale d'arte del giovane pittore talentuoso Lorenzo Maniscalco andrà in mostra a Caltagirone (Catania). Saranno 15, le tele e 50, i manufatti in ceramica, a essere allestite in mostra presso le sale espositive di Palazzo Libertini di San Marco, già ambiziosa sede espositiva calatina. L'artista sambucese, Lorenzo Maniscalco, non è certo alla sua prima personale, già numerose sono le piazze in cui ha esordito con le sue opere, da Milano ad Agrigento, da Roma ad Enna, da Sulmona a Palermo.

La mostra, è patrocinata dalla Città di Caltagirone e organizzata dall'Assessore ai Beni Culturali, Claudio Lo Monaco, all'interno del palinsesto delle iniziative festive "LUMINA 2022 - NATALE A CALTAGIRONE"; l'artista, in occasione del vernissage di Sabato 10 Dicembre, verrà introdotto e presentato da Giorgio Franco, già noto art curator, progettista culturale e founder della cooperativa Badia Lost&Found.