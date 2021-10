Inaugurazione mostra fotografica “Cambio passo: Catania vista con gli occhi dei care leavers”

Giovedì 21 ottobre alle 16 nella sede di Cooperativa Prospettiva a Catania sarà inaugurata la mostra fotografica “Cambio passo: Catania vista con gli occhi dei care leavers”. L’esposizione artistica è il risultato finale di un lungo e appassionato laboratorio di storytelling che ha scelto come strumento di narrazione l’immagine fotografica e che ha impegnato 6 giovani siciliani cresciuti in comunità e in affido.

Il Care Leavers Network è una rete informale di giovani che vivono o hanno vissuto esperienze di accoglienza fuori famiglia (in comunità, affido, casa-famiglia) e che sono stati coinvolti in un percorso di scambio, confronto e partecipazione attiva. Raccontare Catania attraverso gli scatti dei care leavers è stata l’idea propulsiva che ha dato vita al laboratorio, ma nel corso dei mesi parallelamente il racconto personale si è intrecciato con le immagini e le suggestioni offerte dalla città.

Questo doppio binario ha dato vita ad un’esperienza narrativa in cui le immagini e le parole si sono intrecciate e completate, offrendo una sorta di mappa emotiva della città, un reticolato di simbologie in cui Catania e i suoi luoghi diventano portatori delle tematiche di una generazione di care leavers. I temi della ricerca di un lavoro e di una casa, della convivenza fra persone, dell’incertezza e della speranza legate al percorso verso l’autonomia tentano di offrirsi al pubblico quali riflessioni e punti di domanda che cercano in ognuno delle risposte.

L’iniziativa rientra nell’ambito del bando EduCare - Progetto “Per EduCare ci vuole un Network: IL CARE LEAVER NETWORK” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il progetto è promosso dall’associazione Agevolando in collaborazione Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) e grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saranno presenti all’inaugurazione la referente nazionale del Care Leavers Network Cecilia Dante, il referente regionale Care Leavers Network Sicilia Marco Pisano, Piero Mangano consigliere nazionale Cnca.

