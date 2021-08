E' stata prorogata sino al 13 agosto la Mostra Itinerante del Cantastorie Siciliano ospitata nella Galleria d’Arte Moderna, in via Transito 58. L'evento è patrocinato dall'assessorato regioanel al Turismo, retto da Manlio Messina, e organizzato in sinergia tra il Comune di Catania, con l' assessorato alla Cultura guidato da Barbara Mirabella, e l’associazione “Il cantastorie” di Riposto che ha in Luigi Di Pino, pioniere della nuova generazione di cantastorie siciliani, il suo punto di riferimento. La collezione rappresenta un segno tangibile dell’antichissima arte del cantastorie che in Sicilia segue specifiche regole risalenti principalmente a due grandi capiscuola quali furono Orazio Strano da Riposto e Cicciu Busacca da Paternò. La mostra è visitabile tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle 19.