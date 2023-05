'I Cieli Della Trinacria' alle Ciminiere

Appuntamento dall'1 al 4 giugno 2023 nell'ambito di 'Etna Comics'. Questi scatti interpretano un racconto fotografico che accompagnerà il visitatore attraverso inediti sentieri alla scoperta della meravigliosa bellezza della notte, connubio armonioso tra natura, cosmo e …sogno.

Nell’ammirare queste immagini sarà possibile comprendere che il cielo non ha limiti. Per l’universo siamo un unico piccolo pianeta vagante in un cielo dove il concetto di confine svanisce. E come può svanire nel cielo, esso può scomparire anche sulla Terra.

La Trinacria diviene specchio e testimone della bellezza che accomuna le nazioni del mondo sotto il cielo stellato: i templi sparsi sull’isola, circondati dall’agave, diventano metafora della cultura greca; i mulini e i tulipani rivocano la tradizione dei Paesi Bassi; i castelli circondati dai campi in cui fiorisce il cardo selvatico ci rimandano alla Scozia; i campi di lavanda alla Provenza; i suoi laghi ci trasportano presso gli Ojos del Salar.

La Sicilia si mostra quindi come un poliedrico micro cosmo che grazie alla copiosa stratificazione culturale, storica e naturalistica ci ammonisce che siamo un unico popolo sotto un unico cielo.