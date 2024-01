Mostra diffusa 'Agata on the road 2024'

Orario non disponibile

AGATA ON THE ROAD 2024 - Un progetto a cura di Fondazione OLLE Mediterraneo Antico ETS manifestazioni festività agatine in collaborazione con Comune di Catania, Comitato delle feste agatine, Università degli Studi di Catania, Sistema Museale d'Ateneo Università di Catania.

Agata on the road 2024 è una mostra diffusa, un percorso che comprende:

LE COLLEZIONI (sede mostra Palazzo dei Chierici, auditorium Libero Grassi, piazza Duomo, Catania) con opere d’arte antica e contemporanea ispirate o dedicate al tema di Agata provenienti da prestigiose collezioni private;

L’ARCHIVIO (sede Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, piazza Università 2, Catania; con sezioni SPIN OFF presso Isola, piazza Cardinale Pappalardo 23, e Spazio O Spirito mediterraneo, via San Lorenzo 20, Catania) con una selezione antologica di fotografie di artisti contemporanei italiani e internazionali dell’Archivio agatino dedicate alle diverse forme di materialità religiosa insite nella festa popolare di devozione a sant’Agata;

LA CALL (fON Arte Gallery Appendix, via Antonello da Messina 45, Aci Castello) comprendente i lavori tra pittura, scultura, fotografia, installazioni, sound art, string art, di 14 artisti selezionati a seguito di una call nazionale sul tema sul rapporto tra sacralità e tessuto urbano, mettendo l’accento sul rapporto tra Agata e le strade, Agata e i suoni, Agata e la popolazione di una città senza filtri.

I tre progetti confluiranno in “esposizioni diffuse” della durata di un mese nei luoghi del territorio significativi per la Fondazione e per i cittadini, tra i quali Mirabilia dell’Università degli Studi di Catania, Palazzo della Cultura, Palazzo dei Chierici, Chiesa di San Nicolò l’Arena, Isola, Spazio O, fON Art Gallery.