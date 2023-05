Mostra 'Dimenzsoni' a Palazzo Minoriti

Prezzo non disponibile

Sabato 6 maggio, alle ore 18:00, sarà inaugurata la VI edizione della mostra d’arte Dimensioni, organizzata come ogni anno nel Chiostro del Palazzo Minoriti dall’Associazione Delfare, con il patrocinio della Regione, del Comune e della Città Metropolitana di Catania.

Per otto giorni, sotto le arcate del Chiostro, saranno in mostra pitture, sculture, fotografie e installazioni che rispondono tutte a un unico filo conduttore: Dimensioni, cioè quelle caratteristiche soggettive, importanti o effimere, che ogni artista realizza secondo le proprie esperienze, un modo per raccontare se stessi o le proprie visioni.

La piccola galleria allestita all’interno del Chiostro, La Camera dell’arte, ospiterà invece la mostra Corrispondenze, con opere artistiche dei soci dell’Associazione Delfare. La mostra, con ingresso libero, sarà aperta tutti i giorni sino a domenica 14 maggio, dalle 10:00 alle 20:00.