Mostra "Forme e natura. Dal Monviso all'Etna"

Sabato 20 luglio appuntamento nel Teatro di Piazza alle 18:30 per il Vernissage della mostra dal titolo "Forme e natura. Dal Monviso all'Etna" di Sofia Laudadio.

Sofia Laudadio. Nasce ad Avigliana vicino a Torino nel novembre del 1965. Nel 1982 all’Istituto d’Arte di Castellamonte (To), consegue il Diploma di maestro d’Arte, nella sezione Arredamento e Architettura. All’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, si diploma nel 1987, frequentando i corsi della Scuola di Decorazione, con tesi finale dal titolo: “Società di Acquafortisti in Piemonte” (1869 - 1874).

I suoi Maestri di Accademia, Gino Gorza, Nino Aimone, Riccardo Cordero, Francesco Franco, danno ispirazione ai suoi stili pittorici che si evolveranno nella ricerca dell’astratto e del simbolismo. Dopo gli studi, lavora nel settore della grafica pubblicitaria, dedicandosi allo studio grafico di house organ, riviste settoriali e impaginazione di libri scolastici.

Nel 2000 comincia a dedicarsi alla pittura, apre il suo studio e realizza corsi di educazione all’immagine per l’infanzia presso le scuole private.

Diventa socia dell’APA (Associazione Piemontese Arte) e partecipa con i suoi dipinti a numerose mostre. Riceve riconoscimenti e premi per la sua attività di incisore. Espone a Torino alla Galleria “41artecontemporanea”, al Centro Pannunzio di Torino e a Catania all’Associazione Amici dell’Arte nelle mostre “Trinacria d’Arte” e “Incontri d'Arte di fine anno” . Il 2004 la vede a Palazzo Bricherasio per la Croce Verde, a Mondovì per l’Associazione Culturale “Artes”.

Ancora a Torino nel 2005 partecipa alla collettiva “Profili d’artista” presso la galleria d’Arte Contemporanea “Arteregina” con presestazione del professore e critico d’arte Francesco De Bartolomeis. Con l’Associazione Culturale Artistica “Il Cenacolo Felice Casorati in Campidoglio” è presente alle collettive “Segni” nelle edizioni 2005, 2006, 2008.

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006, espone alla Galleria d’Arte Contemporanea “Arteregina” nella collettiva “ Nel segno del bianco” presentata del critico d’arte Giovanni Cordero. Prende parte alla 147° e alla 148° Mostra Sociale del prestigioso Circolo degli Artisti di Torino.

Continua la sua attività e nel 2011 è ancora presente con altre pittrici alla mostra “Trame Tracce Memoria” alla Galleria d’Arte Contemporanea “Arteregina” con presentazione dell’artista e critico d’arte Pino Mantovani.

Espone poi nel maggio 2015 una sua mostra personale presso la Galleria d’Arte Contemporanea “Arteregina”, realizzando per l’occasione un catalogo video.