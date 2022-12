Palagonia, una mostra dedicata a Gaetano Benincasa

“Grazie”. Dentro questa parola è contenuto molto. Ed è stata pronunciata sabato pomeriggio dai ragazzi con disabilità psichica che hanno seguito il progetto “Memorabile” della Regione Siciliana e che hanno creato una mostra con manufatti artigianali. È stata pronunciata dai visitatori, che hanno ammirato la bellezza delle opere e ne hanno apprezzato il merito, soprattutto inclusivo. È stata detta più volte dalla moglie e dai collaboratori di Gaetano Benincasa a cui questa mostra è stata dedicata poiché se tutto questo si è realizzato è perché proprio Benincasa aveva voluto fortemente questo progetto nella sua Palagonia per coinvolgere diversi giovani del Calatino. Scomparso il 20 dicembre 2021, Benincasa non ha mai lesinato attenzioni verso la sua terra natale, offrendo progetti di qualità e occasioni di sviluppo, come “Memorabile” della Regione Siciliana e attuato grazie alla Solco Palermo e Roma. Sabato scorso, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, a Palazzo Blandini si è svolta l’inaugurazione della mostraarricchita anche da fotografie che raccontano il percorso svolto. Ad aiutare i ragazzi in questo profferto l’insegnante Elia Salerno - restauratrice ed esperta di arteterapia. “Gaetano ha sempre portato nel cuore il comune di Palagonia, creando sempre opportunità di crescita e inclusione, così come dimostra anche questo progetto”, ha detto la moglie Lucia che, insieme al figlio Giovanni, ha tagliato il nastro. “Ricordo l’entusiasmo di Gaetano quando venne avviato il progetto: era contento per questi ragazzi. E allora ‘Grazie’ lo dobbiamo dire a Gaetano Benincasa che - anche se non più fisicamente con noi - è sempre presente e i suoi insegnamenti sono per noi eredità speciale”, ha concluso la moglie Lucia.