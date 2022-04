Mostra 'Profane icone' alla Catania Art Gallery

Antonella Cinelli presenta il suo nuovo progetto espositivo “Profane Icone” alla Catania Art Gallery, sarà inaugurato il 9 aprile 2022 in orario continuato dalle ore 11 alle ore 19.30 e visitabile sino al 9 maggio.

L’artista torna a esporre a Catania, dopo tempo, con una serie di opere su tela trattanti l’universo femminile, soggetto molto caro alla Cinelli origine di numerosi lavori. Un tema dalle mille sfaccettature che la pittrice ha approfonditamente studiato, offrendo interessanti spunti sulla visione della donna contemporanea e sulla sua moderna rappresentazione.

Le tele sono state appositamente realizzate per lo spazio espositivo della Catania Art Gallery, dove da sempre l’arte è fulcro d’incontri e scambi, un luogo in cui convergono le bellezze creative che meritano di essere mostrate in una città come Catania, nota per la sua fecondità artistica ed intellettuale.

In Icone Profane il pubblico potrà ammirare una pregevole rassegna della cospicua produzione artistica di Antonella Cinelli. Le figure femminili cosi come spiega il curatore della mostra Marcello Panascia, vengono esaltate con un gioco di luci ed effetti chiaroscurali che “tramutano la pittura in un puro pensiero”.

La bellezza femminile, viene ritratta nella sua armoniosità. Donne, icone dei contrasti che le caratterizzano, immerse in una dimensione di mondo infinito. Non è solo la figura ma anche la personalità della donna, con le sue forti dualità, a essere rappresentata sulle tele.

Il vernissage, unico nel suo genere, si terrà sabato 9 aprile e durerà un’intera giornata dalle ore 11 alle 19.30, organizzato da Salvo Daniele Torrisi, direttore della Catania Art Gallery. Durante l’evento saranno presenti l’artista Antonella Cinelli e il curatore Marcello Panascia.