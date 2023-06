Mostra “Ikigai”

“Ikigai”: trovare il senso della vita per raggiungere quella felicità che ognuno di noi declina in maniera differente. Sarà questo il leitmotiv – preso in prestito dalla filosofia giapponese - del vernissage dell’artista catanese Carlotta Fiamingo, alla sua prima mostra personale che si terrà sabato 1 luglio, dalle 18.30 alle 21.00, e domenica 2 luglio (dalle 9 alle 19), presso la Galleria GAM (via Castello Ursino 32, Catania).