Mostra 'Immagini che cambiano il mondo' al Monastero dei Benedettini

Il 3 maggio 2022 ore 11:30, nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, nella splendida cornice del monastero dei Benedettini, verrà presentata la mostra dal titolo 'Immagini che cambiano il mondo - Dialogo con la Svezia'.

La mostra, che è stata ideata dallo Swedish Institute di Stoccolma e si avvale della collaborazione del “fotografo gender” Tomas Gunnarsson, resterà aperta al pubblico fino al 7 maggio. In questa occasione sarà presentato il master interdisciplinare "A Way to the North", in progettazione presso il DISUM dell'Ateneo catanese, in collaborazione con il prof. Lorenzo Lozzi Gallo dell'Università di Messina, specialista di culture nordiche.