Mostra "Les Coluleurs de la Pluie" a Palazzo Scammacca

Gli scatti dell'affascinante Parigi sotto la pioggia arrivano a CATANIA: dallo scorso 1° dicembre, presso la sede di Palazzo Scammacca, è stata inaugurata la mostra fotografica "Les Couleurs de la Pluie", di Jean-Pierre Chonavel, fotografo francese che vive a Parigi e che ha seguito una carriera professionale a metà tra il convenzionale e l'artistico, con lunghi soggiorni all'estero.

Fino al 7 gennaio 2024, saranno esposte fotografie, di grande formato, che ritraggono immagini di vita quotidiana sulle strade di Parigi nei giorni di pioggia. Le fotografie assumono i caratteri della pittura neoimpressionista e lo spettatore si ritrova immerso in un'atmosfera sognante, in una realtà a tratti enigmatica, di fronte alla quale cerca di trovare delle corrispondenze tra mondo oggettivo e sensazioni soggettive.

Sono la luce e la pioggia che, combinate con la struttura del terreno, evocano una materia e propongono una visione diversa, che ciascuno collega alla propria immaginazione. I riflessi multicolore consegnano figure che si muovono in un paesaggio impalpabile, in cui le distanze e le dimensioni divengono paradossali.

Per Chonavel la strada è una finestra sul mondo, dove la quotidianità può trasformarsi in emozione. È per questo che la città diviene il palcoscenico perfetto per i suoi scatti, un luogo di osservazione e di sorpresa permanente, dove le scene più comuni possono assumere una dimensione particolare per via di un dettaglio o di un'associazione di idee o di una composizione fugace che crea l'emozione.

Un momento, una coincidenza di persone e di luce che non saranno mai più esattamente le stesse. Alcuni scatti della mostra sono tra le fotografie finaliste di Lens Culture Street Photography Award 2021.

Orari mostra:

Venerdì-domenica: 10/13 e 15/18

Martedì e giovedì: su appuntamento