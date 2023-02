Mostra 'Minnuzze' di Luana Lombardo

Dall'1 al 5 Febbraio, in occasione delle celebrazioni in onore di Agata, la Santa protettrice di Catania, apre al pubblico la mostra personale espositiva 'Minnuzze' dell'artista Luana Lombardo.

La mostra è fruibile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso lo spazio espositivo dell'associazione La Poltrona Rossa in via Plebiscito 881/a – Catania. È possibile visitare la mostra anche nel pomeriggio prenotando all'indirizzo: info@lapoltronarossa.it.

Nota critica: "L'artista mette in valore la sinuosità delle forme della Vergine. La delicatezza dei contorni tirati a tratti decisi, fermi, come la postura della martire a processo. In questi lavori Agata è protagonista assoluta del disegno, dove appare trionfante ma leggiadra senza bizantinismi agiografici, anzi artisticamente contemporanea, nuova. I pochi elementi presenti sono quelli della tradizione iconografica, tra cui quello floreale dell'ulivo. A circoscrivere i suoi netti seni sono i rami di questa pianta, che emana una luce verde. Verde come il sacco che le devote indossavano con orgoglio quando ancora la Festa era affare maschile. L'artista chiude il cerchio cromatico con un tocco di rosso a simboleggiare la passione della Santa, ma anche uno dei fulcri simbolici dell' IO femminile: il centro di quelle MINNUZZE che si fanno eucaristia profana nel dolce simbolo della tradizione agatina".