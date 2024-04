Mostra "L'oro della lontananza" di Francesco Balsamo

Domenica 5 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, la Fondazione Brodbeck inaugura la mostra dell'artista Francesco Balsamo dal titolo "L'oro della lontananza", a cura di Antonio Grulli.

Una mostra di disegni. Disegni come luoghi di domanda. Uno stare sulla soglia di piccoli fogli e lasciar passare cose viste o immaginate. Nei disegni di Francesco Balsamo, zeppi di particolari, non c’e? differenza fra vedere e immaginare, cosi? come il buio puo? luccicare e la lontananza essere vicinanza.

Disegni metaforici, sono visioni dell’Altrove, nella fitta trama di segni o nel nitore di un solo segno continuo. E intorno ai fogli e fra loro, in questo orizzonte narrativo e atemporale, quasi orizzonte dietro l’orizzonte, balugina l’oro.

La mostra rientra nelle attivita? segnalate da Societas Siciliae, un progetto di comunita? che coinvolge un gruppo costituito da diversi artisti, galleristi, collezionisti, curatori, associazioni, fondazioni e musei siciliani. Una costellazione che a vario titolo contribuisce alla produzione artistica siciliana contemporanea e alla sua valorizzazione nel mondo.