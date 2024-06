Mostra personale 'Panta Rei' al Fil Rouge Project

Dopo il successo dell'anno scorso, torna a Catania la scultrice Sara Teresano con una personale dal titolo "Panta Rei: la metamorfosi nelle sculture di Sara Teresano".

Avremo il piacere di ospitare le sue sculture e pittosculture nella nostra galleria di Via Firenze 229 B/C dal 14 Giugno al 19 Luglio. Il vernissage è previsto per il 14 giugno alle ore 18:30, e sarà accompagnato da un cocktail di benvenuto in collaborazione con @gambinowine e dalla presentazione a cura di Giampaolo Chillè.