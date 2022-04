Mostra personale di Paolo Nicolosi

I paesaggi attendibili di Paolo Nicolosi. I suoi paesaggi, Paolo Nicolosi, li ha chiamati così in un’intervista, "attendibili". Degni di essere creduti, affidabili, realistici, veritieri e verosimili. Un paesaggio che potrebbe esistere e che forse da qualche parte esisterà, da qualche parte nel mondo e da qualche parte negli occhi di chi guarda.

Un paesaggio fatto di attese, un posto che stavamo aspettando di riconoscere come in un déjà-vu - quel forte senso di familiarità che non corrisponde realmente ad una esperienza vissuta e che viviamo come percezione soprannaturale, quel tornare ad un luogo sognato che coesiste con il dubbio che l'esperienza sia genuinamente accaduta - e che ci induce a domandarci quando ci siamo stati, dove eravamo e con chi.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.30 tranne il lunedì in Via Giacinto Pulvirenti 8.