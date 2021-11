Mostra personale di Giovanni Consoli

Personale di pittura di Giovanni Consoli - INAUGURAZIONE VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 | 18:30. Giovanni Consoli è un pittore autodidatta. Non frequenta accademie o corsi di pittura ma da sempre avverte una particolare attrazione per l'arte in genere. Il suo percorso artistico si divide in due fasi, una prima risalente a circa trent'anni addietro e una seconda, dopo lunga pausa, con creazioni di forte cornice cromatica e materica. Particolare riferimento all'arte concettuale in relazione allo studio della Medicina Tradizionale Cinese, dove i concetti e le idee espresse prevalgono rifacendosi al fluire continuo nelle emozioni attraverso l'arte.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...