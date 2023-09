Mostra 'PIN' a Villa Ardizzone

Dal 9 settembre all'8 ottobre 2023 appuntamento a Villa Ardizzone con la mostra PIN. In un mondo in cui da un lato ci sono cose a portata di tutti e da un altro esistono forzieri per proteggere soldi, foto, ricordi, pensieri, ai quali solo chi conosce la chiave d’accesso puo’ accedervi. La società è foriera, ancora una volta, di contrasti marcati che creano monologhi indecifrabili dalle due parti.

Questi Codici univoci ci proteggono da occhi indiscreti e ci appartengono quasi quanto il nostro volto; codici necessari per fare la spesa, accedere alla posta, conservare i segreti più intimi, entrare a casa: sono i codici PIN, codici numerici personali.

Questo susseguirsi di numeri, che spesso ci viene imposto, stavolta diventa il trait d’union tra l’artista e il collezionista. Un numero, scelto dall’acquirente, di 8 cifre, andrà ad aggiungersi al titolo dato dall’autore e identificherà l’opera per sempre, a partire dalla stampa del catalogo della mostra, come il sottotitolo del quadro. Come coordinate geografiche la tela sarà identificata con un nome dato dall’artista e uno dal collezionista.

Ancora sulla scia dei contrasti, PIN riunisce artisti moderni e unici che difficilmente rientrano nei confini di uno stile, collocandoli in spazi pieni di personalità e facilmente identificabili in colonne portanti dello stile liberty siciliano: Villa Ardizzone, una delle ville più belle di Catania che si staglia sul Viale e che fin dall’inizio lega il proprio nome alla famiglia proprietaria dell’immobile.