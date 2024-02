Mostra 'Real bodies' al Palaghiaccio

REAL BODIES EXHIBITION è una celebrazione di dinamismo e trasformazione che permeano l’essere umano. L’obiettivo principe di questa mostra è semplicemente cercare di capire che straordinario congegno siamo, conducendo il visitatore attraverso multiforme esperienze.

La mostra è costruita come un viaggio attraverso dieci esperienze legate al nostro corpo. Alcune di esse fanno riferimento alle grandi transizioni della nostra vita e ai meccanismi che la regolano, altre sono esperienze che la medicina deve affrontare ogni giorno: le malattie, le fratture, i trapianti. Altre ancora ci proiettano in un futuro non troppo lontano: il corpo aumentato e il potenziamento delle nostre abilità.

In mostra ci sarà la più grande collezione anatomica d’Europa di corpi plastinati, fossili faro dell’evoluzione della vita, reperti archeologici della storia della medicina e dispositivi medicali di nuova generazione. Accompagneranno le collezioni numerose postazioni di Realtà Virtuale che faranno vivere al visitatore nuove e profonde esperienze immersive di edutainment