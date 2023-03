Mostra "Ri-Revolution - I grandi rivoluzionari dell'arte italiana - Dal Futurismo alla Street Art"

Nelle prestigiose sale del Palazzo della Cultura di Catania si terrà - dal 6 aprile al 30 novembre 2023 - la mostra RI-EVOLUTION - I grandi rivoluzionari dell’Arte italiana, dal Futurismo alla Street Art, prodotta da Ass. E-venti APS, Massimo Costantino, Marco Grimaldi e Daniela Arionte, curata da Raffaella Bozzini e Giuseppe Stagnitta con il coordinamento storico-scientifico di Marco Di Capua e allestita dall’architetto Giada Calcagno.

Saranno esposte oltre 130 opere (tra cui la celebre “Forme uniche nella continuità dello spazio” di Boccioni, esposta anche al Moma di New York e l’installazione “Giardino delle cose” del 1992 del famoso gruppo Studio Azzurro), alcune delle quali per la prima volta in Sicilia, che presentano, attraverso un percorso tematico ed informale, 80 artisti italiani più importanti e significativi del XX Secolo che hanno rivoluzionato la storia artistica e culturale contemporanea del nostro paese (da Balla a Boccioni, da De Chirico a Cattelan, Fontana, Manzoni, Burri, Pistoletto) con un omaggio a tre esponenti siciliani: Antonio Sanfilippo, Piero Consagra e Carla Accardi.

La mostra vuole ripercorrere oltre un secolo dell’arte italiana più innovativo e rivoluzionario offrendo uno sguardo articolato sui fenomeni di trasformazione del pensiero da inizio Novecento fino ad oggi: dal Futurismo, all’Astrattismo, all’Arte Povera a quella Cinetica, dalla Metafisica alla Transavanguardia per arrivare alla Street Art spontanea e rivoluzionaria, attraverso un percorso espositivo innovativo che si articolerà in modo informale e anacronistico, attraverso un dialogo tra le opere in cui si accosteranno artisti diversi, accomunati dal genio e dall’originalità delle opere stesse.

L’obiettivo è una rivoluzione estetica per un’educazione estetica. Invitare i visitatori ad allenare l’occhio e la mente alla percezione di opere che, prescindendo dalle correnti artistiche e di pensiero, poste una accanto all’altra fuori il contesto teorico, esprimono meglio la loro essenza, a volte proprio nella loro opposizione e differenza. Il focus sarà la genialità dell’artista e le sue sperimentazioni - sia nel linguaggio artistico, che nelle arti applicate.

Biglietti in vendita sul sito ed in tutti i principali circuiti di prevendita:

Intero infrasettimanale (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 20:00) 12,00 + 1,20 diritti di prevendita

Intero week-end (sabato e domenica dalle 09:00 alle 20:00); 13,00 + 1,30 diritti di prevendita

Special (dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15:30) 10,00 + 1,00 diritti di prevendita

Junior (bambini dai 5 ai 10 anni) 5,00 + 0,50 diritti di prevendita

Giovani e studenti escluso 18app (da 11 anni a 26 anni) 8,00 + 0,80 diritti di prevendita

Biglietti open (a data aperta) 15,00 + 1,50 diritti di prevendita