Mostra “Suite of Love” - Four Points by Sheraton Catania

È Aci Castello (Catania) a ospitare in Europa il nuovo progetto espositivo dedicato al grande fotografo giapponese Nobuyoshi Araki, il primo realizzato nel sud Italia. La mostra si intitola “Suite of Love”, a cura di Filippo Maggia, promossa e prodotta da Fondazione OELLE Mediterraneo antico, è allestita al Four Points by Sheraton Catania. Visitabile fino al 13 giugno, l’esposizione si presenta come un’occasione unica per avvicinarsi all’ “universo Araki” e coglierne alcuni tratti fondamentali in un contesto davvero senza precedenti: una “Camera dell’amore”. “Suite of Love” è infatti una vera e propria camera d’albergo allestita al primo piano del Four Points by Sheraton Catania, in accordo con il maestro giapponese: una suite con 1.000 Polaroid realizzate sino ai primi anni Duemila, 27 fotografie inedite selezionate fra la sua produzione degli anni Ottanta e Novanta, l’intera serie del 1996 intitolata “Suicide in Karuizawa”, una selezione di 19 “Flowers” composizioni floreali dei primissimi anni Novanta, e 12 opere in grande formato della recentissima serie ancora in progress “Araki Paradise”. La mostra prosegue al primo piano dell’hotel, nella fOn Art Gallery della Fondazione OELLE Mediterraneo antico.

INFORMAZIONI

Titolo mostra: Nobuyoshi Araki - Suite of Love

Un progetto di: Fondazione OELLE Meditarraneo antico

Sede: Four Points by Sheraton Catania, via Antonello da Messina, 45, Aci Castello (Catania)

Apertura al pubblico: dal 7 maggio al 13 giugno 2021

Curatore: Filippo Maggia

Inaugurazione: venerdì 7 maggio dalle 17.00 con modalità da definire in base alle normative Covid che saranno in vigore

La mostra e la visita guidata sono offerti gratuitamente dalla Fondazione OELLE Mediterraneo antico prenotandosi al seguente indirizzo: info@fondazioneoelle.com

Per informazioni: www.fondazioneoelle.com