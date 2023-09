Mostra 'Tex' al 'GAM – Galleria d’Arte Moderna di Catania'

Tex in mostra a Catania, un’esposizione artistica per celebrare i 75 anni dell’eroe italiano. Disegni, copertine, tavole originali, opere uniche in mostra dal 4 ottobre al 2 dicembre al GAM – Galleria d’Arte Moderna di Catania.

La mostra “TEX in mostra a Catania” sarà un’esposizione artistica molto pregiata dove appassionati e non solo, potranno visionare disegni, copertine e tavole originali. Realizzata grazie alla collezione privata del curatore Matteo Belfiore, prevedrà una selezione di opere uniche, che raccontano la storia e l’evoluzione del fumetto e del personaggio di Tex.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Catania, sotto l’egida di Etna Comics e l’autorizzazione della Sergio Bonelli Editore, è organizzata dall’Associazione Culturale Leaf.