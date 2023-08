Mostra 'War-Rit-Oth

WAR-RIT-OTH è un 'non-evento'. Vuole essere al di fuori dei canoni mercantili tradizionali proprio perché risponde ad una visione casalinga dell'esposizione dell'opera. Non vi saranno vernissage e finissage, aperitivi e bei vestiti, allestimenti rifiniti e ripetitivi, se non tutto in una dimensione puramente amichevole.

La mostra non ha un programma che vada oltre la semplice fruizione. Il tutto è l'insieme di tre elementi: le opere del periodo siracusano (RIT = ritorno), delle recenti opere catanesi (WAR = guerra) e di altri periodi (OTH = other).

Tutte le opere, sebbene in diverse modalità, sono accomunate dall'imperituro bisogno dell'artista di sfruculiare sempre quel funambolico limite tra l'essere e il non essere. I mali del mondo e dell'animo sono la risultante della crisi dell'essere umano, probabilmente iniziata in tempi lontanissimi, quando cioé le 'cose' divennero più importanti delle persone.

L'uomo, declassato al cospetto di se stesso, non sa se concedersi alla resa o alla rinascita, alla disfatta o alla ricostituzione, all'essere o al non essere.

Il contesto socio-geo-politico bellico conferma nettamente la fondatezza della succitata ricerca, poiché l'umanità sta rischiando di auto-estinguersi per effetto di un potenziale disastro nucleare, e tornare indietro, stavolta, significherebbe rifondare tutto, ponendosi l'ineluttabile quesito: chi vogliamo essere?

Inutile commettere sempre gli stessi errori, poiché abbiamo già visto ci riporterebbero ancora una volta a questo stesso identico punto: il male, la sofferenza, il disagio, il rischio bellico.

Che senso ha continuare cosi? Dove vogliamo andare? E per rispondere a queste, chi siamo? Come vorremmo essere?