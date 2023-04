Spettacolo 'Mr Punch in Sicilia'

Per i prossimi due fine settimana, il 15 e 16 e il 22 e23 aprile, i sabato alle 18 e le domeniche con doppio spettacolo alle 11 e alle 18, andrà in scena al teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, il divertente ed originale spettacolo di attori, burattini, marionette e Pupi siciliani, “Mr Punch in Sicilia”.

Punch, il pulcinella inglese viene in visita in Italia, seguendo l’esempio di tanti suoi compatrioti artisti. Incontrerà i personaggi del teatro dei burattini e perfino dei pupi siciliani, e qualche esponente della più classica comicità, ma alla fine, dovrà fare i conti con il Diavolone che cercherà di giocargli un brutto scherzo. Con Letizia Catarraso ed Alessandro Aricò. Regia di Filippo Aricò. Per tutte le età. Prenotazione obbligatoria al 330 843843. Ingresso 5 euro.