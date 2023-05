Spettacolo 'Mr Punch in Sicilia'

A grande richiesta si replica anche il 6 e 7 maggio, il sabato alle 18 e la domenica con doppio spettacolo alle 11 e alle 18, al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, il divertente ed originale spettacolo di attori, burattini, marionette e Pupi siciliani, “Mr Punch in Sicilia”.

In una scenografia dipinta, ispirata alle oleografie dei teatrini di carta inglesi ed olandesi, si muoveranno burattini di cartapesta, dalle fattezze tradizionali, marotte che si trasformano in marionette a tutto corpo e, appunto, i pupi siciliani, rappresentati da Orlando e Peppenino.

Letizia Catarraso ha ideato infatti questa pieces per far conoscere ai più piccoli, in una divertente carrellata, i maggiori esponenti del teatro comico italiano, dalla Commedia dell’Arte ai grandi artisti dell’avanspettacolo con numeri attoriali ispirati ai fratelli De Rege, nella più moderna e conosciuta rivisitazione proposta agli albori della televisione da Walter Chiari e Carlo Campanini. Per tutte le età. Ingresso 5 euro. Durata un’ora. Prenotazione obbligatoria al 330843843.