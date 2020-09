Murdah Srvc - Live At Prisma Music Bistrot

MURDAH SRVC (Murder Service) è un progetto audio-visivo fortemente influenzato dalla cultura pop giapponese. In uno scenario apocalittico, un fumetto influenzato da manga e serie tv di fantascienza si svolge al contempo con musica elettronica oscura. La band, formata nel 2017, si è esibita a livello internazionale in Germania, UK, Olanda, Italia e Giappone. Prisma Music Bistrot è uno studio di registrazione,Bistrot e Live Club. Prenotazioni tavoli via WhatsApp al 349 6210977. I posti sono POSTI LIMITATI come da ultimo decreto del Ministero Della Salute. L'uso della mascherina è obbligatorio. Sperando di poter tornare alla normalità prima possibile, ci godiamo un progetto inedito d'eccellenza.