Murgo Wine Experience - Visita in cantina e degustazione

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un’esperienza enogastronomica in una location di grande interesse, La Tenuta San Michele, cuore della produzione Murgo, situata a 500 m sul livello del mare in un quadro panoramico incantevole, dominato dall’Etna e dal mare Jonio, notoriamente molto apprezzata per la produzione di vini eleganti, complessi, sapidi e dotati di un’identità che si distingue nel panorama enologico italiano e internazionale.

La Tenuta San Michele è caratterizzata da una vasta distesa di vigneti, per la maggior parte dedicati alla produzione del vino Etna doc.

Farete una visita guidata della cantina per poi farci coccolare con una deliziosa degustazione a base di 5 vini. 1 spumante metodo classico VSQ. 2 vini IGP TERRE SICILIANE. 2 vini ETNA DOC La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi, e da una selezione di prodotti di produzione dell’Azienda Murgo 3 patè, olio di oliva IGP, pane, grissini e acqua naturale.

Quota di partecipazione €28,00 p.p. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/ruDsRztyF6uRaTvA7. Acconto anticipato. Info 3928079089. L’evento verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti.

Storia dell’azienda - Nel 1860 il senatore Luigi Gravina donò alla famiglia Scammacca circa 30 ettari di vigna. Il terreno, situato sull’Etna, è lo stesso su cui oggi sorge la Tenuta San Michele: è così che sono nate le cantine Murgo. Poco più di un secolo dopo, il barone Emanuele Scammacca del Murgo inizia il processo di riconversione del fondo nella moderna azienda agricola che oggi è il cuore della nostra attività. Con un occhio al futuro, decide di sfruttare il potenziale del territorio etneo che, per via della naturale fertilità del terreno vulcanico e del microclima particolarissimo del versante est, è ideale per la coltivazione dell’uva. Sono questi gli elementi fondamentali che trasferiscono ai nostri vini un’espressione unica, cui si accompagna una viticoltura attenta al rispetto della pianta. Nel 1981 viene imbottigliata ed etichettata a mano la prima bottiglia Murgo: l’Etna rosso vendemmia 1980. Dopo tre anni di affinamento sui lieviti, nel 1990 è pronto il primo spumante Murgo Brut che oggi rappresenta invece il punto di forza della nostra etichetta. Prodotto da uve 100% Nerello Mascalese, siamo stati pionieri del particolare processo di spumantizzazione di questo vitigno.