Un tè al Museo di Zoologia, incontro sulla tutela degli habitat costieri

Venerdì 14 aprile alle 17, nella saletta del Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle, in via Androne 81, si svolge l'incontro "Mamma guarda come mi diverto. Alla faccia della natura", relatore Renzo Ientile (direttore della RNO vallone di Piano della Corte), con interventi della biologa Claudia Russo e di Dario Grimaldi, esponente del comitato nazionale per la conservazione del Fratino. L'incontro, coordinato dal prof. Giorgio Sabella (responsabile scientifico del Muzoo) e da Fabio M. Viglianisi (responsabile delle attività didattiche del Museo), rientra nel ciclo "Un tè al museo di Zoologia - Pomeriggi di racconti e di divulgazione scientifica e ambientale al Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle", che vede il contributo di studiosi o esperti di varie discipline che affrontano temi scientifici o ambientali attraverso le loro osservazioni ed esperienze. Al termine dell'incontro è prevista una visita guidata al Museo.