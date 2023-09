Music in the park

Indirizzo non disponibile

Chiudiamo la stagione con una LINE UP pazzesca. Babil On Suite LIVE [21:00]. Fonderia Collective LIVE [22:30]. TommyBoy DJSET [23:30]. Free entry. All'interno del Parco verrà allestito un angolo FOOD e barbecue a cura di Non Solo Carni 2.0.

L'evento è stato organizzato a conclusione del progetto "Fermenti in Comune" che ha coinvolto la cittadinanza giovanile, durante tutto l'anno, con iniziative legate al territorio, all'ambiente e alla promozione di valori sani.

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale a valere sul Fondo elle Politiche giovanili - anni 2020/2021.