Musica, Damien Rice live alla Villa Bellini

Il cantautore irlandese Damien Rice, annuncia il suo tour estivo in Italia, il più esteso di sempre e che coprirà l’intera penisola. L’artista sarà impegnato nel mese di luglio nel nostro paese con otto nuovi strepitosi appuntamenti, il tour prenderà il via il 2 luglio dalla Villa Bellini di Catania, per l'unico concerto in Sicilia.

Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda. La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade. Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e auto prodotto a casa. Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un'intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito. "O" racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci. In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album “9” e “My Favourite Faded Fantasy”. Prevendita qui