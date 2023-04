Indie Rock, al centro Zo la prima volta di Nile Marr in Italia

Il 7 aprile, dalle 21, Zo Centro culture contemporanee ospita il primo concerto in Italia di Nile Marr il quale presenterà dal vivo il suo nuovo album “Lonely Hearts Killers”. Il 31enne musicista e cantautore di Manchester è figlio di Johnny Marr, chitarrista e co-fondatore di una delle più celebri alternative rock band della storia: The Smiths. Da sempre inserito nei circuiti musicali più indipendenti, fautore della filosofia del Do It Yourself, non a caso i musicisti per lui più importanti sono cantautori del calibro dello scozzese John Martyn, l’americano Elliott Smith, il neozelandese Neil Finn o band indie rock come i canadesi Broken Social Scene o gli americani Lilys o la band post-hardcore di Washington Fugazi. Marr ha iniziato come artista solista, poi ha formato un duo con la cantautrice americana Meredith Sheldon, per poi entrare nel trio Man Made, insieme col batterista Scott Griffiths e il bassista Callum Rogers.

La band pubblicò nel 2016 l’album “TV Broke My Brain”. Marr ha pubblicato il suo debutto da solista nel 2020, intitolato “Are You Happy Now?”, seguito dall’ep “Still Hearts”. È anche apparso in due album di suo padre, “The Messenger” del 2013 e “Playland” del 2014. Dal 2017 Nile Marr suona sia in studio che dal vivo con il compositore di colonne sonore e produttore discografico tedesco Hans Zimmer. Nel 2021 il musicista di Manchester ha continuato produrre i propri dischi e la propria musica con i The Thunderbird Showband, insieme con Christopher Mansfield, e composizioni ambient come Midnight Blooms.

A febbraio è uscito il nuovo album “Lonely Hearts Killers”, pubblicato dall’etichetta Oldham Street Records creata da lui stesso nella sua Manchester. Nile Marr: «Volevo che questo fosse diverso dal mio album precedente. Le canzoni uscivano più velocemente e l'ho registrato per lo più di notte al Mill, ho solo cercato di seguire l'atmosfera della tarda notte. Sono tornato ad ascoltare tutte le band che mi hanno fatto venire voglia di scrivere canzoni in primo luogo, come i Lilys e Neil Finn. Immagino che l'intero album stesse cercando di concentrarsi sulla scrittura delle canzoni, e poiché non potevo suonare dal vivo durante il lockdown mi sono concentrato di più sulla scrittura delle canzoni piuttosto che su quello che funziona di più dal vivo». L'evento è organizzato da Dig Out Your Soul Mgmt, in coproduzione con Zo e con media partner Radio Delfino che curerà anche l’aftershow. Aprono la serata gli Helen Burns.

Biglietti: 12 euro al botteghino, 11,50 in prevendita su Dice.fm. Info e prenotazioni, 0958168912 da lunedì a venerdì. Dalle 10 alle 13.