Musica, "LiberoPalco", il live talent show musicale torna al Sangiorgi

Torna per la seconda tappa il live show LiberoPalco. L'evento è in programma il 30 aprile e si terrà, a partire dalle 20,30 al teatro Teatro Sangiorgi, in via Sangiuliano, e sarà presentato da Salvo La Rosa.

Special Guest saranno Nadiè, Roberta Finocchiaro, Brando Madonia, Peppone Tomaselli, Picciotto, Leakers e Massimo Nero. Le nuove proposte musicali che saliranno sul palco sono Chiara Di Fede, Aria, Add once, Tuccio Tavilla e Pietro Di Paola.

LiberoPalco è un vero e proprio show live che si tiene in location di prestigio dov'è possibile avvalersi dei più avanzati service tecnici e backline per uno spettacolo indimenticabile in cui giovani talenti sono protagonisti con artisti già affermati a fare da testimonial. Si tratta di un format innovativo che ha lo scopo di emozionare il pubblico ma soprattutto dare visibilità agli artisti del territorio. Come funziona: I nuovi talenti inviano, tramite un form predisposto sul sito di LiberoPalco, una presentazione della loro proposta alla direzione artistica che effettua la selezione per l'ammissione allo show live. Al termine delle selezioni, una giuria tecnica sceglie i partecipanti più meritevoli da inserire nel cartellone della quarta edizione del Music Opera Festival che nel corso della prossima estate svolgerà la sua quarta edizione all'Istituto Ardizzone Gioeni di Catania.

Libero Palco è prodotto dal Music Opera Festival con la direzione artistica di Giovanni Scuderi e la consulenza tecnica di Toni Carbone,