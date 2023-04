LIve, da Zō la musica per meditazione di Sonia Brex

Martedì 18 aprile, alle 20, Zo Centro Culture Contemporanee, in piazzale Chinnici 6, ospita il Concerto meditazione n. 1 – Radicamento della musicista catanese Sonia Brex, un live minimale e meditativo dove la voce (con l’ausilio di un looper) sarà accompagnata da strumenti solamente acustici. L’intento principale è creare un contesto rilassante e far vibrare positivamente i presenti accompagnandoli lentamente ed armonicamente in uno stato meditativo e di piacevole leggerezza. Pensato come evento seriale con un tema diverso ogni volta l’evento vivrà, dopo la fase performativa, delle domande del pubblico all’artista. Qualsiasi adulto può partecipare e non è richiesta nessuna esperienza a proposito. L’esperienza sarà fruibile da seduti in tribuna o su dei cuscini in basso per chi lo preferisse. Sonia Brex si occupa di musica quasi da sempre. Ha studiato al conservatorio di Catania, per poi diventare terapista musicale per bambini con carenza uditiva col metodo Zora Dresancic. Musicista, dj, producer e cantante “do it your self”, svolge la sua attività musicale per la maggior parte a Berlino dove ha vissuto per 30 anni. Al di là della musica, ha approfondito l’antroposofia di Rudolf Steiner, la fisica vibrazionale ed energetica di Nicola Tesla, le culture millenarie yogiche e tibetane per poi avvicinarci ad Eckart Tolle, Gregg Bradon, Joe Dispenza, Dolores Cannon e altri. Affascinata da Cymatics (la scienza del suono reso visibile), dalla fisica quantistica di Albert Einstein e di Max Planck, si occupa di Hatha yoga tradizionale indiano e di meditazione da più di 20 anni per poi approcciarsi e conseguire nel 2020 gli studi in terapia energetica basati sul risveglio e l’utilizzo degli “extra sensi” all’istituto “Golden Rose” di San Diego in California. Da 3 anni così accanto al suo lavoro musicale professa internazionalmente anche il lavoro di terapista sotto il nome di “Angeltone Readings” grazie alla rete creata dall’Accademia gestita da Lauren Cielo.

Biglietti: 8 euro. Prevendita su Dice.fm 6 euro, ridotto 5 euro