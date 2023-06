Musica nel chiostro di Santa Maria di Gesù, al via la rassegna della Camerata polifonica

Dopo un lungo lavoro di restauro torna alla fruizione del pubblico il settecentesco Chiostro della Chiesa Santa Maria di Gesù che da venerdì 16 giugno e fino al 14 luglio farà da cornice alla rassegna Chiostri e Cortili organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana. Il chiostro attiguo alla chiesa di Santa Maria di Gesù (piazza Santa Maria di Gesù, 18), per anni in uso alla scuola attigua, è stato recentemente restaurato dalla Soprintendenza e oggi torna alla fruizione del pubblico nel modo più consono, diventandone il salotto estivo.

Cinque gli appuntamenti in programma di cui sarà protagonista indiscussa la Camerata Strumentale Siciliana, complesso orchestrale che nel 2002 ha ricevuto il riconoscimento del Ministero della Cultura, e i giovani strumentisti di scuola catanese. «La scommessa culturale della Camerata Polifonica Siciliana continua a puntare sui giovani talenti – dice Giovanni Ferrauto –, ottimi musicisti di scuola catanese che continuiamo a valorizzare e sponsorizzare, proponendoli in questa rassegna anche come solisti. Una scommessa per certi versi ardita, ma sono sicuro che il pubblico ci darà ragione». Il primo appuntamento, venerdì 16 giugno, consta di due appuntamenti. Si inizia alle ore 19.30 con la scrittrice, poetessa e musicologa Lina Maria Ugolini che presenterà il suo nuovo romanzo “L'amore in un tango”, edito da Sikè edizioni per collana “La sfinge”, con Margherita Verdirame (direttrice della collana insieme a Sissi Sardo), e il giornalista e musicologo Aldo Mattina.

La serata proseguirà alle ore 21 con il concerto “Le stagioni” della Camerata Strumentale Siciliana diretta dal maestro valenciano José Miguel Rodilla e con i violinisti solisti Joaquin Palomares (considerato dalla critica uno dei migliori violinisti spagnoli) e Joaquin Pall Palomares, che metterà a confronto “Le quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e “Cuatro Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla.

Il programma di Chiostri e Cortili prosegue venerdì 23 giugno con “Mendelssohn & Britten” concerto dell'Orchestra della Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Marc Moncusí con la giovanissima Ksenia Dubrovskaya al violino solista; mentre giovedì 29 giugno “Violoncelles Vibrez” vedrà la Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Giovanni Ferrauto impegnata in un repertorio di musica classica per violoncello e orchestra insieme ai violoncellisti solisti Alfredo Anastasio, Bruno Crinò, Vincenzo Di Silvestro e Alessandro Sica. Domenica 9 luglio per “L'eclettismo melodrammatico italiano” i musicisti della Camerata Strumentale Siciliana diretti dal M° polacco Jan Mitosz Zarzyck, con i solisti Marco Mazzamuto al violino e Carmelo La Manna al contrabbasso, eseguiranno raro che spazia dalle antiche danze e arie per liuto di Respighi alle variazioni su Rossini di Paganini. L'ultimo concerto in programma “A tutto Mozart” , venerdì 14 luglio, vedrà l'orchestra della Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Manuel Tevar impegnata in un programma dedicato al classicismo viennese, ed eseguirà con Fulvio Nicolosi al pianoforte uno dei più famosi concerti del compositore austriaco: concerto per pianoforte in re min K466.

Informazioni e prenotazioni al 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20) Biglietteria online: www.yeventi.com Ingresso: 10 euro intero, 8 euro ridotto over 65, studenti non convenzionati e personale Unict