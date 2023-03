Musica, il pop psichedelico dei Post Nebbia ai Mercati Generali

Terzo disco dal titolo Entropia Padrepio e nuovo tour per i Post Nebbia, la band padovana nata dalle esplorazioni home recording di Carlo Corbellini. Entropia Padrepio segue il buon successo del precedente Canale Paesaggi che li ha visti come rivelazione della scena indipendente italiana. Il nuovo disco incarna l’evoluzione del progetto verso una dimensione piu? matura e umana, sia a livello di liriche che di sonorita?.?

Nel sound di Entropia Padrepio i capostipiti della musica psichedelica degli anni 60/70 (Beatles, Black Sabbath, Beach Boys) incontrano classici dell’art rock di ieri e oggi come Strokes, Talking Heads, LCD Soundsystem, miscelandosi a pennellate di progrock. Entropia Padrepio affronta tematiche profonde, che non aspira a risolvere o esaurire ma a esternare e indagare. Il disco riprende l’immaginario estetico e l’idea di salvifica e potente dimensione collettiva e rituale della religione cattolica e ne fa una metafora per esplorare se stessi. Il risultato e? un album intimo che alterna argomenti dal peso specifico elevato (la morte, il rito, la catarsi, il sacrificio della propria individualita? all’infinito) utilizzando appunto la chiesa come universo narrativo di riferimento, come linguaggio e come ambiente sensoriale, architettonico e iconografico.

I Post Nebbia sono nati nel 2018. La band pubblica il primo lavoro autoprodotto Prima Stagione a maggio dello stesso anno, facendosi notare da importanti realta? del panorama musicale italiano indipendente. Il 23 ottobre 2020 e? uscito il loro secondo disco Canale Paesaggi. Nel 2021 esce il singolo Veneto d’estate feat. Nico LaOnda, che apre e anticipa un fitto tour estivo nei principali festival di tutta Italia. La band fa il suo ritorno con il nuovo album Entropia Padrepio, anticipato dai singoli Cuore semplice e Cristallo Metallo. Prevendita https://link.dice.fm/I1aa0d80ab02