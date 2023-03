Musica, Marlene Kuntz al Teatro Abc con il tour Karma Clima

Il tour teatrale dei Marlene Kuntz arriverà a Catania il 9 Maggio al Teatro ABC per presentare il nuovo album "Karma Clima" un progetto artistico e sociale che unisce musica e difesa dell’ambiente. L’ album è stato scritto e registrato in Piemonte, tra ottobre e dicembre 2021 nel corso di tre residenze artistiche durante le quali i Marlene Kuntz sono entrati a stretto contatto con le comunità che vivono quei luoghi, realizzando una music factory aperta al pubblico. I nove brani del disco sono ciascuno un grido, una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al pianeta. In scaletta, oltre ai brani più conosciuti e storici del repertorio della band cuneese, anche alcuni brani tratti dal nuovo disco. Il primo dei due singoli pubblicati è La fuga, una decisa progressione rock unita ad un contenuto forte in cui si evince la disaffezione dell’io narrante nei confronti delle dinamiche dell’umanità. L’altro è Vita su Marte che contiene un racconto volutamente ironico e un po’ provocatorio. Lacrima è una canzone dal suono sorprendente. Una delle tracce più emozionanti è Laica preghiera che vede la collaborazione della band con Elisa.

Sul palco Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre), Luca “Lagash” Saporiti (basso), Davide Arneodo (tastiere e violino) e Sergio Carnevale (batteria). Non solo un concerto nei teatri ma un percorso che permetterà, a ogni replica, di assistere a un trittico: un film sperimentale intorno al mistero del tempo (“Divenire del tempo trascorso”) con le immagini di Lorenzo Letizia e l’improvvisazione dei Marlene Kuntz, l’esecuzione integrale di Karma Clima in una nuova dimensione teatrale, una suite musicale che ripercorre alcune tappe del percorso trentennale della band. Tre tempi. Tre capitoli. Tre punti di vista sulla musica e sullo stare su un palcoscenico. Tre possibilità di incontro con i linguaggi della contemporaneità per più di due ore di musica e immagini ad ogni replica.

L’appuntamento con i Marlene Kuntz è per il 9 maggio alle 21.Biglietti in vendita su circuito Box Office