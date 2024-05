Teatro Massimo Bellini, Giovanni Sollima suona il suo amato Frank Zappa

“Frank Zappa l’ho seguito fin da quando ero adolescente, ero anche a un suo concerto - l’unico, credo - allo stadio di Palermo, finito dopo mezz’ora o giù di lì a colpi di manganellate, lacrimogeni, polizia che caricava ecc. Esperienza assurda i cui effetti - forse la stessa sommossa mixata a sonorità fortissime, o non so esattamente cosa - mi sono rimasti attaccati fisicamente e mentalmente per anni assieme agli effetti causati da una città - oggi positivamente irriconoscibile seppur tremendamente fragile - dalla quale, all’epoca, ti salvavi se reagivi o fuggivi a gambe levate o tentavi entrambe le cose. Più tardi avrei sentito qualche altro concerto live negli USA e più tardi ancora, dopo la sua morte, avrei conosciuto due dei suoi figli”.

È un fiume in piena Giovanni Sollima quando racconta le emozioni e le motivazioni più profonde che lo hanno portato al precoce e mai dismesso amore per la musica di Frank Zappa, al quale dedica un sentito tributo che il Teatro Massimo Bellini programma nell’ambito della stagione di concerti, la più ricca e variegata di sempre, secondo le linee guida fissate dal sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano insieme al direttore artistico Fabrizio Maria Carminati.

Il doppio appuntamento è per sabato 4 maggio alle ore 20:30 (turno A) e domenica 5 maggio alle 17:30 (turno B). L'evento, programmato nell'ambito della Stagione di concerti dell'ente lirico etneo, viene al tempo stesso condiviso nel calendario del Catania contemporanea/Fic Festival, che è promosso da Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza (riconosciuto dal Ministero della Cultura Centro di rilevante interesse per la danza), in collaborazione con altre importanti realtà istituzionali e artistiche del territorio, tra le quali appunto il Bellini. Durante l’intervallo, nel foyer del teatro, sono perciò previste le incursioni performative dei danzatori della Compagnia Zappalà Danza 2.

Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello, compositore e bacchetta di prestigio internazionale, sarà protagonista non solo come solista ma anche come direttore, alla guida dell’Orchestra dell’ente lirico catanese.

Come lo stesso Sollima analizza nelle note di sala: “Fusion, Jazz, progressive rock avanguardia, ’900 storico quindi Webern, Varèse, Stravinskij, ironia graffiante, curiosità e passione per le parolacce italiane, teatro dell’assurdo, danza, sessualità, pornografia, radici, incursioni settecentesche e tanto altro ancora affollano il suo vastissimo mondo sonoro. La straordinaria capacità di Frank Zappa è di fare stare tutto in perfetto equilibrio, o in pericoloso equilibrio. O in perfetto e apollineo squilibrio. Rifletto sul fatto che di musicisti come Frank Zappa - capaci di comunicare al pubblico di uno stadio e, al tempo, stesso abilissimi compositori perfettamente a proprio agio con forme sinfoniche o di teatro musicale - se ne contano davvero pochissimi. Me ne vengono solo due in mente, la cui poetica è agli antipodi ma, in entrambi i casi, il pensiero è potente e gli occhi e la mente spalancati sul mondo. Uno è Frank Zappa, l’altro è Franco Battiato.”

Biglietti in vendita sul sito del Teatro Massimo Bellini