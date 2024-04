"Musica sotto il Vulcano" a Piazza Scammacca

Venerdì 26 Aprile terzo e ultimo appuntamento del mese di "Musica Sotto il Vulcano" in compagnia dei "Neomodà", la cover band nata nel settembre 2019 da un'idea del frontman Carlo Guttá. Formazione: Carlo Guttà - Voce, Salvo Caruso - Chitarra, Giuseppe Catania - Basso, Nunzio Failla - Batteria.

Da ormai diversi anni quindi, seppur con alcuni cambiamenti di line up, il gruppo gira la Sicilia proponendo i più importanti brani dei Modá in ogni tipo di evento, dai locali alle grandi piazze. Il progetto è costituto da Carlo Guttá alla voce, conosciuto da tutti non solo per le sue abilita canore ma anche per le sue grandi capacità di showman.

Salvo Caruso alle chitarre e alla programmazione che oltre ad essere un grandioso chitarrista è un grande Fan degli U2, e ciò ha fatto si di portare un sound più "British" al gruppo che si propone come una copia dei Modá.

Giuseppe Catania al basso, detto il perno, un modo di accompagnare così pulito e mai invasivo che è diventato il membro fondamentale per un buon tappeto sonoro.

Nunzio Failla alla batteria, laureato in batteria Pop Rock al conservatorio di Trapani e allievo di Ivano Zanotti (Ligabue, Vasco, Bertè). È il motore del gruppo, un treno pieno di energia.

Per una migliore visione del concerto si consiglia di riservare un tavolo. Per info su questo e sugli altri eventi in programma www.piazzascammacca.com/eventi. Prenotazioni al numero 095 678 4166 oppure online www.piazzascammacca.com/prenota-un-tavolo.