Live, Lo Stato Sociale approda al Ma con “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo”

Giovedì 20 aprile, al Ma in via Vela, suona Lo Stato Sociale. La band bolognese è tornata e ha molte cose da dire. Lo farà ripartendo dalle origini, con i tratti inconfondibili che lo hanno contraddistinto fin dai primi tempi, senza paranoie o filtri: incazzati, ironici, liberi, anticapitalisti e controcorrente.

E per festeggiare il ritorno, la band ha annunciato “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo” con cui sta girando tutta l’Italia e porterà sui palchi dei club che li hanno accolti sin dagli inizi, il loro nuovo album in uscita a maggio 2023 per Garrincha Dischi/Island Records.

Saranno concerti speciali e unici, un modo per condividere nuova musica con i fan sentendo il loro calore e vedendo la loro reazione dal vivo, prima che sui social.

“Non pubblichiamo un vero disco di inediti dal 2017 e, anche se nel frattempo abbiamo fatto tante cose più o meno divertenti, ci mancava poter costruire un discorso completo di musica e parole.

Siccome la cosa più divertente in assoluto è suonare dal vivo, abbiamo deciso di presentare il disco con un tour di 11 date in anteprima. Tutte a prezzi popolari, come da tradizione. Prima suoniamo il disco e poi, subito dopo, lo pubblichiamo: vi assicuriamo che è bellissimo e pieno di noi, di voi e di quello che vediamo intorno. È la nostra visione del mondo di oggi, è il nostro parco giochi, racconta bene come eravamo, come siamo e come saremo. Saltateci addosso (sì, suoneremo anche quelle vecchie).”

Il live è organizzato da Rocketta & Antenna Music Factory. Ingresso 20 euro. Biglietti in prevendita: https://www.boxol.it info whatsapp 3477648487