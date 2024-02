Prezzo non disponibile

Mercoledì 28 febbraio con inizio alle ore 20, presso il teatro Ambasciatori di Catania (Via Eleonora DìAngiò, 17), andrà in scena il musical “Dalla fine del mondo”, scritto da Giuseppina Bellocchi e Giuseppina Costa con le musiche di Armando Bellocchi e messo in scena dal CGS Life APS di Biancavilla.

Il musical offre uno spaccato dell’Argentina vista attraverso gli occhi di Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco, in un periodo in cui il Paese attraversava grandi tumulti sociali e politici.Per info e prenotazioni contattare il numero 339.6558806.