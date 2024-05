Musical 'Mare Fuori' al Teatro Metropolitan

Prezzo non disponibile

Dopo i successi ottenuti in tutta Italia con numeri da record, con 60 sold out su 62 spettacoli, torna in Sicilia il musical ‘Mare Fuori’, lo show musicale tratto dall’omonima fiction di Rai Due.

La fiction dei record è diventato un musical prodotto da Best Live, diretto da Alessandro Siani, con le coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta, che il prossimo inverno arriverà prima a Catania al Teatro Metropolitan sabato 2 e domenica 3 novembre 2024 e poi a Palermo al Teatro Biondo da martedì 5 a giovedì 7 novembre 2024.

Lo spettacolo torna in Sicilia grazie ad Andrea Randazzo con la sua Agave Spettacoli e alla Savà Produzioni Creative. La prevendita è stata avviata questa mattina, i biglietti potranno essere acquistati su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati e presso il botteghino del teatro Metropolitan di Catania.

Per approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.