Musiche e performance artistiche al Discovery Store Glo: ospite d'eccezione Raoul Bova

Musiche e performance artistiche hanno attirato l'attenzione dei passanti, lo scorso giovedì, in Corso Italia a Catania presso il nuovo Discovery Store Glo. Mix di design, arte e innovazione è il filo conduttore del brand con l'obiettivo di creare un luogo d’incontro per i catanesi. Ospite d'eccezione della serata, l’attore Raoul Bova, in veste di scrittore. A Catania, infatti, ha presentato il suo libro ”Le regole dell’acqua”.

Ex promessa del nuoto giovanile, dopo una virata sbagliata la vita di Raoul Bova prende una direzione completamente diversa, quella cinematografica, a cominciare dal primo film dedicato ai fratelli Abbagnale a cui ne seguiranno molti altri. Eppure, quegli anni passati in piscina, le lunghe ore di allenamento, l'euforia delle prime vittorie, costituiscono un universo di riferimento che si rivelerà fondamentale anche per affrontare le sfide fuori dall'acqua. Inizia così il percorso di Raoul Bova per ritrovare tutte quelle regole apprese da bambino e riscoperte anche attraverso gli incontri con grandi campioni come Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla da lui coinvolti per vincere un record e realizzare la promessa fatta molti anni prima al padre.

"C' è tutto il mio percorso di vita nel libro e, soprattutto, ci sono le persone che mi hanno sostenuto, aiutato a realizzare i miei sogni. Mi sembrava un atto dovuto, un’espressione di quello che, ritengo, il sentimento fra i più nobili, la Gratitudine!”, spiega l'attore a CataniaToday. Le pagine di questo libro sono state scritte durante il periodo di chiusura forzata. "Avevo degli scritti sparsi qua e là, ho sempre amato scrivere e ho sentito il bisogno di ordinare tutto", aggiunge.

Grande successo, quindi, per l'evento organizzato da Discovery Store Glo e a spiegarci il legame particolare con Catania è Brigitte Maria Santer, country manager del brand: "E’ stata la prima città nella quale l’azienda ha investito e la prima dove si è sperimentata la connessione fra arte e marketing. Entrando dentro lo Store più grande dell’azienda, si viene accolti dall’elefante di Ligama, auspicio che lo Store diventi il salotto dei e per i catanesi. Il grande negozio sarà lo sponsor di artisti emergenti e non, luogo di vernissage e incontri culturali. Altro simbolo di questa forte volontà è stata l’adozione, da parte di Glo, dell’albero di Natale in Piazza Università".