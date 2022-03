Give Peace a Chance - Musiche per la Pace in Europa

E’ più di un festival la rassegna di concerti che Darshan e AreaSud programmano per il mese di aprile. E’ una risposta allo sgomento con cui il mondo dell’arte e della cultura guarda all’Europa di queste ultime settimane, scossa da una guerra che sembrava ipotesi lontana e dimenticata.

La risposta della musica è un viaggio da nord a sud, nel tempo, nei suoni e nei repertori, che serve a testimoniare che non c’è futuro senza dialogo e condivisione. “Musiche per la Pace in Europa” è la preghiera laica che i musicisti siciliani, italiani ed europei recitano in questi giorni di grande sofferenza, nella speranza che presto vengano deposte le armi, in Europa e nel mondo.

All’interno del calendario della manifestazione ci saranno eventi ad ingresso libero o a pagamento. Parte del ricavato sarà devoluto agli enti internazionali che raccolgono fondi in favore dei profughi di guerra dall’Ucraina.

Venerdì 1 aprile – Meltin’folk XVII edizione h 9:00/13:00 – Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche (ex Monastero dei Benedettini), piazza Dante 32. Conferenza “Nufolk Global Connections, an audience development plan for folk music (festivals) in Europe”. Presiede Davide Bennato (Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione) con la partecipazione di Francesco Mannino (consulente per la redazione del piano AD) e Mario Gulisano (Alkantara fest). Intervengono Danny Kilbride, Eric Van Monckhoven (European Folk Network), Mariaelena Urso (project manager Nufolk Global Connections).

Interventi musicali di Anna-Liisa Eller (Estonia) al kannel. Ingresso libero (obbligatoria mascherina FFP2).

h 21:00 – ZO Centro Culture Contemporanee, piazzale R. Chinnici 6 ANNA LIISA-ELLER (Estonia) in concerto. Anna-Liisa Eller, kannel e voce, Taavi Kerikmäe, live electronics, Musiche di Dowland, Scelsi, von Biber. Ingresso a pagamento.

Sabato 2 aprile – Meltin’folk XVII edizione h 21:00 – ZO Centro Culture Contemporanee, piazzale R. Chinnici 6 TRANSCALABRIA LIVE con la partecipazione di Maurizio Cuzzocrea, chitarra battente, voce, Amedeo Fera, lira calabrese, voce, Angelo Salerno, zampogna, organetto, Franco Barbanera, fiati, cornamuse, Mario Gulisano, tamburi, marranzano, Davide Urso, mandolino, tamburi. TARAB ENSEMBLE Alessandra Colucci, voce e percussioni, Federica Greco, voce e percussioni, Serena Lionetto, voce e percussioni, Musiche tradizionali e contemporanee. Ingresso a pagamento.

Domenica 3 aprile – L’altro Novecento, tra cinema e opera h 21:00 – ZO Centro Culture Contemporanee, piazzale R. Chinnici 6 UMBRIAENSEMBLE in concerto. Il tempo del sogno. Luca Ranieri, viola, Maria Cecilia Berioli, violoncello, Ketty Teriaca, pianoforte, Musiche di Menotti, Morricone, Rota. Ingresso a pagamento.