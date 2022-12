Spettacolo 'Natale al Polo'

Al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 va in scena “Natale al Polo” spettacolo di burattini, sabato 31 dicembre alle ore 18.00 e Domenica 1 gennaio con doppia replica alle 11.00 e alle 18.00. Ritornano, questo fine settimana conclusivo dell’anno, le avventure della Famiglia Mastronardi, i buffi burattini di Letizia Catarraso che fanno da divertente specchio alle disavventure familiari più varie.

In quest’occasione finiranno addirittura al Polo per sottrarsi alla confusione delle feste, ma anche lì troveranno magie, sorprese e per i piccoli spettatori soprattutto risate. Adatto per tutte le età. Durata circa un’ora. Prenotazione obbligatoria al 330 843 843. Ingresso 5 euro.