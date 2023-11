Evento di Beneficenza - Natale all'accademia degli Elfi. Una giornata straordinaria pensata per portare la magia delle festività nei cuori dei bambini e insegnare loro il valore della generosità.

Il programma include laboratori creativi in cui i bambini potranno dare sfogo alla loro creatività, spettacoli magici che li incanteranno e la Scuola degli Elfi, dove i piccoli partecipanti avranno l'opportunità di impacchettare regali donati dalla famiglie generose e dagli sponsor.

Questi regali saranno poi consegnati a bambini meno fortunati, regalando a tutti la gioia del Natale. Invitiamo tutte le famiglie a donare dei giocattoli funzionanti che non vengono più usati, cosi da poterli regalare ai bambini meno fortunati nei giorni avvenire

Programma:

Ore 10.00 -10.30 apertura con Elfi e Trampolieri

Ore 10.30 apertura Laboratori + Accademia dell'elfo (I turno)

Ore 11.30 Spettacolo di apertura del Natale

Ore 12.00 apertura Laboratori Accademia dell'elfo (II turno)

Ore 13.00 apertura Laboratori + Accademia dell'elfo ( III turno)

Ore 13.0/14.30 pausa pranzo + banda

Ore 15.00 Spettacolo "Elf on the Shef"

Ore 15.30 apertura Laboratori + Accademia dell'elfo (IV turno)

Ore 16.30 Esibizione musicale con artisti emergenti

Ore 17.00 apertura Laboratori + Accademia dell'elfo ( V turno)

Ore 18.00 Spettacolo chiusura



Cos'è l'Accademia dell'Elfo? I bambini entreranno in percorso, accolti da Capo Elfo che prima gli farà scegliere il loro potere magico, successivamente farà decorare ad ogni bambino la porticina magica che lo collegherà al villaggio di Babbo Natale. Infine come ultima prova ogni bambino dovrà impacchettare un regalo donato che poi verrà consegnato ai bambini meno fortunati. Ogni bambino riceverà alla fine un attestato da apprendista Elfo. Per maggiori informazioni 393/1732437 /telefono o WhatsApp).