Natale e Capodanno: la magia di Malta è in offerta a 2 passi da casa

Se desiderate trascorrere Natale o Capodanno in un luogo magico a due passi da casa, la soluzione perfetta è Malta! L’isola è facilmente raggiungibile grazie a Virtu Ferries, compagnia di navigazione maltese che opera da Malta verso la Sicilia e viceversa grazie a due moderni, rapidi ed affidabili catamarani ad alta velocità di oltre 100 metri ciascuno: una favolosa vacanza nell’arcipelago maltese, che dista dalla nostra regione appena 80km!

Chi ha detto che Malta è godibile solo in estate? In inverno le temperature medie si aggirano intorno ai 15 gradi, la natura è rigogliosa ed il sole splendente. Le condizioni sono perfette per godere di tutte le opportunità che l’isola offre. Potrete scegliere di visitare La Valletta, capitale maltese e patrimonio Unesco, la città più impressionante di Malta. Al suo interno sono concentrati più di 300 monumenti da visitare, uno scrigno di storia e magia assolutamente da vivere. La città fu pianificata e costruita dal più antico Ordine del mondo, i Cavalieri di San Giovanni ed una sua caratteristica e segno distintivo sono i suoi curiosi balconi colorati sulle facciate degli edifici.

Il clima è ideale per una passeggiata a cavallo a Golden Bay o per esplorare Malta in sella ad una bike avventurandosi tra fantastici scenari costieri, pittoreschi villaggi come ad esempio Mgarr ed emozionanti siti archeologici. Anche Gozo, piccola isola ad un passo da Malta, offre diverse possibilità. Qui la vita è diversa, maggiormente legata alle tradizioni e scorre con ritmi più lenti. Un luogo perfetto dove ritrovare sé stessi, fermando il tempo e magari gustando ricette locali legate all’autenticità della terra. Il Natale arriva anche in questa piccola isola con il presepe vivente di Bethlehem f’G?ajnsielem, composto da ben 150 attori distribuiti in una vasta area di 20.000 metri quadrati.

Le festività natalizie a Malta sono molto sentite e l’intera isola si ricopre di magia. Fin dal ponte dell’Immacolata e fino a quello dell’epifania troverete un’atmosfera da fiaba colma di luci, ottimo cibo, musica e colori. Gli appuntamenti in programma sono davvero tanti e vi basterà cogliere al volo i numerosi vantaggi che Virtu Ferries propone in questi giorni, per viaggiare in totale comodità grazie ai catamarani di ultima generazione che in un’ora e 45 minuti vi condurranno verso la vostra fantastica vacanza. Sono previste numerose corse giornaliere al fine d’aumentare la comodità e flessibilità della tratta. Inoltre i biglietti sono rimborsabili!

Malta celebra il Natale fra tradizione ed innovazione, troverete molteplici mercatini ricchi di opere artigianali e soprattutto il Presepju, il protagonista delle festività natalizie: la natività e la grotta, i pastori ed i paesaggi sono gli elementi predominanti frutto della creatività degli artigiani maltesi. Ogni piazza dei villaggi ed anche le aiuole che abbelliscono le strade sfoggiano presepi di varie dimensioni.

La Valletta, capitale maltese, sarà caratterizzata dall’allestimento di Fairyland, un grande villaggio dedicato al Natale che dall’8 Dicembre al 7 Gennaio 2024 aprirà le porte a grandi e piccini, offrendo loro una stupenda vista dall’alto grazie alla meravigliosa ruota panoramica Rudolph’Wheel. Inoltre da qualche anno Malta ospita The Magical Illuminated Trail, un percorso fantastico e magico composto da installazioni coloratissime poste nel bosco adiacente il Verdala Palace. Come immergersi in una favola.

Il luogo di ritrovo per chi è alla ricerca della sfrenata movida è di sicuro St. Julian’s, una meta considerata imperdibile per chi visita Malta. Il punto di riferimento per chi punta ad una vacanza all’insegna del divertimento e della vita notturna. Nel quartiere di Paceville, in particolare, si concentrano discoteche, pub e night club. I locali sono sempre aperti tutti i giorni della settimana.

L'allegria, le luci e la musica di Malta vi attendono per trascorrere insieme le festività, all'insegna dei sorrisi, del relax, ma anche dell'ottima compagnia dei propri amici, dell'amore della propria famiglia e del buon cibo.