Il “Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico” come ogni anno, in occasione delle festività, ha riaperto i battenti nello splendido Chiostro di Palazzo Minoriti, in via Etnea n. 73. Giunta alla XIII edizione, la manifestazione si concluderà il prossimo 8 gennaio.

Come sempre è organizzata dall’Associazione artistico culturale Delfare, ossia dagli stessi artigiani e artisti che aderiscono all’evento con il patrocinio principale della Città metropolitana di Catania. Altri enti patrocinatori: Regione Siciliana, Comune e Teatro Massimo Bellini. Nel loggiato del Chiostro saranno allestiti piccoli padiglioni espositivi in cui gli artigiani associati presentano le loro creazioni in ceramica, in pietra lavica e in legno ma anche presepi, prodotti tessili, pupi siciliani, mosaici, fotografie in fine art, monili, tappeti in tessitura tradizionale, miele dell’Etna e prodotti tipici.

Tutti gli espositori sono artigiani e artisti qualificati da lunghi anni di studio che prendono spunto dalla tradizione e sviluppano il proprio lavoro secondo interpretazioni originali, incluso talvolta l’utilizzo di nuove tecnologie, sempre nel rispetto dell’etica di una manualità accurata e competente. Nel chiostro è possibile visitare uno spazio dedicato alla mostra di presepi artigianali sia in stile tradizionale che contemporaneo, e la “Camera dell’Arte”, una grande sala adibita quest’anno a ospitare, in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini, una mostra di costumi di scena, antichi bozzetti e manifesti di spettacoli teatrali.

Il chiostro ospiterà pure alcuni allestimenti scenici concessi per l’occasione dallo stesso Teatro Massimo Bellini.

Aperto tutti i giorni sino all’8 gennaio dalle 10:00 alle 20:00. Il 24 dicembre e il 31 dicembre chiusura alle ore 14:00. Il 25 dicembre e l’1 gennaio apertura alle ore 16:00. Ingresso libero.