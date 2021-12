“Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico”, tradizionale appuntamento giunto alla XIIª edizione, aprirà al pubblico nel Chiostro di Palazzo Minoriti dall’8 dicembre al 6 gennaio, con il patrocinio concesso dal sindaco della Città metropolitana e del Comune di Catania, Salvo Pogliese, e organizzato dall’Associazione artistico culturale Delfare.

In occasione delle festività natalizie, con lo scopo di valorizzare le espressioni dell’artigianato e dell’arte patrimonio del territorio e della cultura, l’Associazione Delfare allestirà diversi piccoli padiglioni espositivi in cui gli artigiani associati esporranno le loro creazioni in ceramica e in pietra lavica, presepi, prodotti tessili, mosaici, fotografie fine art, monili, tappeti in tessitura tradizionale, e miele dell’Etna.

All’interno della manifestazione, inoltre, ci sarà uno spazio dedicato a una mostra di presepi artigianali sia in stile tradizionale sia contemporaneo nonché la “Camera dell’Arte”, una grande sala adibita a ospitare un ciclo espositivo di opere di alcuni artisti del nostro territorio: Antonino Triolo e Mara Bartoli, Gioacchino Cannatella, Adriana Tomasello, Sebastiano Grasso e Salvatore Lanzafame.

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00 con accesso da Via Etnea n.73; il 24 dicembre e il 31 dicembre chiusura alle ore 15.00, il 25 dicembre e l’1 gennaio apertura alle ore 16.00 Ingresso libero – secondo le regole del protocollo di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid 19.