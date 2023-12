Un Natale ricco di regali al Centro Commerciale di Catania: concorso a premi e tombolata dell'Epifania

È partito il conto alla rovescia per le feste di Natale come anche la caccia ai regali, ma riuscire a trovare il pensiero giusto per amici e parenti diventa a volte un’impresa difficile.

Dall’elettronica all’abbigliamento, passando per sport, casalinghi e molto altro: il Centro Commerciale Porte di Catania è il luogo ideale dove trovare i regali di Natale perfetti. Grazie ai suoi oltre 150 negozi la Galleria offre una vasta scelta per soddisfare tutti i gusti e le esigenze.

Un’occasione decisamente da non perdere, soprattutto quando fare gli acquisti porta anche fortuna.

Dal 15 al 24 dicembre, infatti, chi effettuerà un acquisto minimo di soli €5 potrà partecipare al grande concorso “Scopri i numeri vincenti” e provare a vincere subito premi immediati: basterà portare lo scontrino al desk dedicato in Galleria e rivolgersi al personale addetto.

Non finisce qui: i clienti riceveranno anche una cartella per giocare alla Tombola Finale di sabato 6 gennaio alle ore 17. In palio, tantissime Gift Card spendibili in tutti i negozi della Galleria.

Un’iniziativa che si configura come un vero e proprio regalo di Natale da Porte di Catania per i suoi visitatori. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sui profili social del Centro, sempre aggiornati e ricchi di contenuto.